Sindaco Todi, Umbria Film fest un sogno che si avvera

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - "È un orgoglio e un sogno che si avvera": così il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, ha commentato l'edizione zero di Umbria Cinema Film Fest che si terrà nella città tuderte il 17-18 e 19 settembre. "Con il direttore Paolo Genovese - ha aggiunto il sindaco - parlavamo da anni della possibilità di realizzare un festival del genere e ora ci siamo riusciti". "Todi darà il massimo per farlo crescere negli anni", ha detto ancora Ruggiano.

Ha espresso grande soddisfazioni per la creazione del Festival anche il presidente di Anci Umbria e sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, che ha ricordato che i premi del Festival arriveranno dalla grande tradizione derutese che si rifà alla ceramica. (ANSA).