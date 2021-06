Scendono a tre ricoverati Covid in intensiva in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - Scendono a tre, uno in meno di lunedì, i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Umbria, tutti all'ospedale di Perugia mentre sono 'liberi' gli analoghi reparti di tutte le altre strutture sanitarie. Lo si ricava dai dati sul sito della Regione. Sono invece 29, anche in questo caso uno in meno, i ricoverati totali.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati sette nuovi positivi e 13 guariti, con nessuna nuova vittima. Gli attualmente positivi sono quindi scesi a 877, sei in meno rispetto al giorno precedente.

Sono stati analizzati 1.978 tamponi e 2.381 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,16 per cento (0,3 il giorno precedente e 0,4 per cento martedì della scorsa settimana). (ANSA).