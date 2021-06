Sindaco Foligno, grandi opere pubbliche nostro obiettivo

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 09 GIU - "Le grandi opere pubbliche sono uno degli obiettivi principali della nostra Amministrazione. Abbiamo sempre continuato a lavorare con impegno e determinazione per la loro realizzazione": a sottolinearlo è il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini che ha reso noto di essere stato ricevuto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Roma, "per un approfondito vertice con il viceministro Alessandro Morelli".

"Abbiamo fatto il punto - ha riferito Zuccarini attraverso una nota del Comune di Foligno - della situazione sullo svincolo di Scopoli e sulla variante sud. Voglio ringraziare il viceministro e i suoi uffici, per l'attenzione e l'interessamento. Grazie all'onorevole Virginio Caparvi, segretario regionale della Lega, e al vicesindaco Riccardo Meloni". (ANSA).