Gimbe, migliora situazione attualmente positivi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 03 GIU - In Umbria nella settimana 26 maggio-primo giugno si evidenzia un miglioramento della situazione legata ai casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti che risultano in diminuzione le nuove infezioni rispetto alla settimana precedente. E' quanto emerge dal nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. Che sottolinea come siano sotto alla soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti affetti dal virus.

In particolare secondo Gimbe, nella settimana oggetto dell'analisi è stato registrato un calo del 15,8% dei nuovi casi Covid rispetto alla precedente. In area medica risultano occupati dai pazienti con il virus il 9% dei posti letto e il 5% di quelli nelle terapie intensive. (ANSA).