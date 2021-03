Tesei, su vaccini ci adeguiamo subito nuovo piano nazionale

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - "E' stato bloccato tutto perché ci si adegua così immediatamente a quello che è il nuovo piano vaccinale nazionale, così non abbiamo problemi di fraintendimenti": ad affermarlo è la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, dopo l'annuncio del Commissario straordinario regionale per l'emergenza coronavirus, Massimo D'Angelo, che disposto di sospendere, con effetto immediato, la possibilità di prenotare la vaccinazione anti Covid-19 per tutte le categorie dei servizi "essenziali".

"Ci sarà quindi l'adeguamento al nuovo piano nazionale, dopo una riunione che abbiamo avuto proprio ieri" ha ribadito la governatrice. (ANSA).