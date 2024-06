Il cadavere di un giovane di circa 18 anni è stato ritrovato la scorsa notte nel rione Giostra a Messina. Il corpo era sul marciapiede in via Michelangelo Rizzo con una evidente ferita da arma da fuoco. Al momento non sono noti altri dettagli e non si esclude alcuna pista. Indagini sono in corso da parte della Squadra Mobile.



