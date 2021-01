Covid, fase "relativamente stazionaria" in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 22 GEN - "Non ci sono indicazioni di peggioramento della curva epidemica, siamo in una fase relativamente stazionaria anche se nei diversi contesti umbri ci sono situazioni differenziate": lo ha detto il direttore regionale alla Salute, Claudio Dario, durante la videoconferenza stampa di aggiornamento settimanale sullo scenario legato all'emergenza sanitaria tenuta insieme al vicecommissario per l'emergenza covid Massimo D'Angelo e ai rappresentanti del Nucleo epidemiologico regionale.

"Oggi - ha affermato Dario, invitando i cittadini a non abbassare la guardia - si riunirà la cabina di monitoraggio e per quanto riguarda l'Umbria non ci sono particolari segnali di allarme in più rispetto alla fascia arancione in cui siamo inseriti al momento. Per questo motivo, da indicazioni nazionali, è previsto comunque che si persista in questa fascia per il tempo stabilito di due settimane anche se ci fosse una retrocessione rispetto ai dati di contagio". (ANSA).