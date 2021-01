305 nuovi casi di Covid in Umbria, tasso di positività al 9,4

(ANSA) - PERUGIA, 22 GEN - Sono 305 i nuovi casi di positività al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria su 3.228 tamponi analizzati (563.514 quelli eseguiti in tutto dall'inizio della pandemia), con un tasso di positività ancora in crescita, al 9,44 per cento rispetto all'8,5 di ieri e al 7,7 del giorno precedente.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 22 gennaio, i guariti sono 143 (27.884 in tutto) e tre i morti (726 dall'inizio della pandemia), con gli attualmente positivi che salgono da 4.721 a 4.880.

Scendono i ricoveri, cinque in meno di ieri (327), e le terapie intensive: oggi sono 44 i posti occupati, contro i 46 di ieri.

