In Umbria scende tasso positività tamponi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 17 GEN - E' un quadro sostanzialmente stabile rispetto a ieri quello dei dati giornalieri relativi alla pandemia Covid in Umbria. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 153 nuovi positivi, 32.303, 146 guariti, 27.004, e quattro morti, 693. Gli attualmente positivi sono 4.606, tre in più di ieri.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 2.779 tamponi, 548.822, con un tasso di positività del 5,5 per cento, ieri 7,5.

I ricoverati in ospedale sono 329, due in più, 49 dei quali (invariato) in terapia intensiva. (ANSA).