Famiglia Bianconi, mai favorita dal Comune di Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 15 GEN - La famiglia Bianconi rivendica "con forza di avere sempre agito nel più assoluto rispetto della legalità e di non essere mai favorita da quell'Ente": lo fa attraverso il proprio legale, l'avvocato Giancarlo Viti intervenendo sull'indagine che la coinvolge per l'affidamento dei servizi da parte del Comune di Norcia per la fornitura dei pasti e il trasporto scolastico.

In una nota diffusa dal legale si "esprime rispetto e fiducia nell'operato del pm, confidando in una investigazione approfondita e celere che possa fare chiarezza sulla vicenda, così da dissolvere, prima possibile, quell'alone di sospetto che sta creando grave pregiudizio alle attività che la famiglia Bianconi gestisce, con impegno e passione, con rischio per la stessa occupazione". (ANSA).