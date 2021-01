In Umbria in arrivo altre 7.020 dosi vaccino Covid

(ANSA) - PERUGIA, 11 GEN - In Umbria domani arriveranno altre 7.020 dosi del vaccino anti Covid della Pfizer. Lo ha detto all'ANSA l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. "Stiamo andando avanti spediti nel programma di somministrazione perché in questo momento è fondamentale non perdere tempo. Siamo riusciti a fare un vero e proprio cambio di passo" ha aggiunto.

In Umbria sono state utilizzate poco meno del 91 per cento delle dosi finora consegnate. "Procediamo comunque ad accantonarne una parte - ha sottolineato Coletto - per essere in grado di fare fronte ad eventuali ritardi nelle consegne se ma ce fossero. Così da poter procedere comunque a inoculare la seconda dose a chi ha già ricevuto la prima e quindi non perderne gli effetti". (ANSA).