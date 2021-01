Assessore Umbria, Governo si attivi per più dosi vaccino Covid

(ANSA) - PERUGIA, 11 GEN - "Il Governo italiano si attivi per avere dosi in più dei vaccini anti Covid": lo chiede l'assessore alla Sanità della Regione Umbria Luca Coletto. Che sollecita un impegno "in particolare per quelli che vanno somministrati in un'unica dose".

"Essere rapidi in questa fase - ha sostenuto Coletto - significa salvare vite. Anche per far tornare gli ospedali alla loro naturale funzione. Quello sui vaccini contro il Covid - ha concluso Coletto - non è un costo ma un investimento". (ANSA).