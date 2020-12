Tesei, problema più grave sanità è personale che scarseggia

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - "Il personale scarseggia, e questo è il più grande problema della nostra sanità, come di quella italiana": è quanto ha osservato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, intervenendo in apertura della seduta dell'Assemblea legislativa, per un'informativa sulla pandemia.

"Aspettiamo la fase 3 - ha affermato la presidente - che ci sarà prima che arrivi il vaccino. Ci stiamo preparando, sarà una fase confusa e potenziata dal picco dell'influenza. Avremo 600 posti Covid, che potremo ampliare. Siamo fra i primi in Italia ad avere un Piano di salvaguardia. Abbiamo 44 terapie intensive ulteriori rispetto a quanto previsto dal governo per l'Umbria. E dai 49 posti iniziali possiamo arrivare a 171 posti".

"Gli ulteriori 44 posti - ha spiegato - saranno negli ospedali, perché servono collegamenti adeguati, ossigeno assicurato e logistica, servizi, gestione degli eventuali aggravamenti e perché il personale scarseggia. Dobbiamo ottimizzare gli interventi e realizzarli negli ospedali, con oculatezza".

"Già 30 delle ulteriori 44 terapie intensive sono ultimate - ha affermato ancora - 14 lo saranno nel terzo piano dell'ospedale di Terni. Un approccio modulare del numero di posti in terapia intensiva, che saranno attivati man mano che serviranno, per non impegnare il già scarso personale alle prese con il recupero delle enormi liste di attesa che avevamo da prima di insediarci". (ANSA).