Tornano meno di 7 mila attuali positivi Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - Tornano sotto quota 7 mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 6.762, 321 meno di ieri secondo i dati aggiornati sul sito della Regione.

Registrati 286 nuovi casi, 24.516, mentre i guariti sono 592, 17.314, e 15 nuovi morti, 440.

Ancora in calo i ricoverati, 399, sei meno di ieri, 54 (meno otto) in terapia intensiva.

I tamponi analizzati complessivamente dall'inizio della pandemia sono 428.429, 3.508 in più di ieri, con un tasso di positività dell'8,1 per cento. (ANSA).