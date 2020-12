Volontari vaccino Oxford sapranno se ricevuto placebo

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - La sperimentazione del vaccino anti Covid condotta da AstraZeneca e Università di Oxford si trasforma da 'doppio cieco' in 'aperto' e così tutti i partecipanti potranno sapere se è stato somministrato loro il preparato sperimentale o un placebo. Lo ha riferito all'ANSA lo psichiatra e geriatra umbro Antonio Metastasio che partecipa al trial in Inghilterra dove vive e lavora.

"La decisione - ha spiegato il medico - ci è stata appena comunicata via mail dall'Università di Oxford. Ciascuno di noi che partecipiamo alla sperimentazione saprà quindi se ha ricevuto il vaccino sperimentale e quindi si è immunizzato".

(ANSA).