Vaccinati per influenza più 70% ultrasessantacinquenni

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - In Umbria oltre il 70 per cento degli ultrasessantacinquenni sono stati sottoposti a vaccinazione antinfluenzale. Lo ha annunciato il direttore regionale alla Sanità Claudio Dario durante l'aggiornamento settimanale dedicato alla pandemia. "Le case farmaceutiche - ha aggiunto - hanno comunicato alle farmacie delle aziende sanitarie la consegna delle altre dosi necessarie entro il 15 dicembre".

Riguardo alle forniture per le farmacie pubbliche e private che sono tuttora completamente sprovviste di vaccino per il resto della cosiddetta popolazione attiva, il direttore ha spiegato che "non ci sono novità rispetto alla produzione e messa in disponibilità". "Abbiamo segnalato ancora - ha aggiunto - la situazione al ministero e alla Protezione civile ma in questo momento non abbiamo novità". (ANSA).