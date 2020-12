In Umbria 598 guariti e 289 nuovi casi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - Altri 598 nuovi guariti al Covid in Umbria nell'ultimo giorno che ha fatto registrare 289 nuovi casi. I dati sono stati fornito dal direttore alla Sanità della Regione Umbria Claudio Dario nel corso della conferenza stampa settimanale sull'andamento della pandemia. "Ormai siamo pressoché in un rapporto due o tre a uno tra guariti e nuovi positivi" ha aggiunto.

I tamponi analizzati sono stati 3.508 con un tasso di positività dell'8,2% (ieri 6,9%).

Dario ha inoltre annunciato che in base ai dati dell'Istituto superiore della sanità, l'indice Rt per l'Umbria 0,71 sugli ultimi 14 giorni "e quindi coincide" con le valutazioni della Regione. "Un dato positivo - ha sottolineato il direttore - che ci fa essere ottimisti per la valutazione che ci sarà a fine settimana riguardo all'attribuzione dell'Umbria in merito alle fasce di protezione. E' infatti la seconda settimana che si confermano questo tipo di dati ed è il tempo che la Cabina di regia ritiene adeguato per valutare la stabilizzazione. E' quindi giusto essere ottimisti". (ANSA).