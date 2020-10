A Terni piano controllo per misure anti-Covid

(ANSA) - TERNI, 23 OTT - Al via da questa sera, a Terni, il piano di controllo del fine settimana per prevenire la diffusione del Covid deciso in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Emilio Dario Sensi e adottato con ordinanza del questore Roberto Massucci.

Raddoppiate le risorse in campo di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, che verificheranno l'uso corretto della mascherina e l'eventuale presenza di assembramenti in luoghi pubblici. "I rigorosi controlli - spiega una nota della Questura - sono dettati dall'esigenza non più derogabile di sostenere le strutture sanitarie che si trovano a fronteggiare una situazione emergenziale".

Lunedì si svolgerà un primo incontro, convocato dal prefetto, per una verifica della situazione generale. Intanto, sono già state adottate dalla polizia le prime multe per il mancato uso della mascherina. (ANSA).