Scuole seggio riaperte 24 settembre

(ANSA) - PERUGIA, 10 SET - Dopo l'appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre, nelle scuole umbre sede di seggio l'attività didattica (al via da lunedì prossimo) riprenderà giovedì 24 settembre. Lo ha deciso la Giunta regionale, spiegando che la scelta è motivata dalla necessità di provvedere a tutte le operazioni di sanificazione necessarie per garantire agli studenti un ritorno a scuola "in totale sicurezza".

"Questi provvedimenti rappresentano un'ulteriore dimostrazione di come la riapertura in sicurezza dell'anno scolastico sia una priorità della Giunta regionale" ha detto l'assessore regionale all'Istruzione Paola Agabiti. "Garantire ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, così come al corpo docente e a tutto il personale - ha aggiunto -, la massima serenità nel ritorno alle attività scolastiche è un presupposto fondamentale per la ripresa della nostra comunità a fronte dell'emergenza di questi mesi. La presenza della Regione, in tutte le questioni di sua competenza, continuerà quindi ad essere quotidiana per assicurare una vicinanza reale dell'istituzione regionale ad un mondo che rappresenta il presente e il futuro dell'Umbria".

