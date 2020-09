Riaprono lunedì servizi educativi Terni

(ANSA) - TERNI, 10 SET - Tutti i servizi educativi comunali di Terni (scuole infanzia, nidi e centri bambini e bambine) riapriranno lunedì, in parte con orario ridotto fino al 30 settembre e pieno dal primo ottobre. Lo annuncia il Comune.

I nidi seguiranno l'orario 8.10-13.50 per tutto settembre e 7.45-17.15 da ottobre, le scuole infanzia avranno orario definitivo già dal 14 (8.10-13.50), così come i centri (8.30/13.30).

"Laddove si registrano riduzioni di orario rispetto al passato - spiega in Comune in una nota - queste sono dovute esclusivamente alla applicazione delle direttive anti Covid 19.

La direzione ha organizzato la ripresa dei servizi riducendo al minimo i disagi e volendo scrupolosamente osservare le misure organizzative di prevenzione: bambini in piccoli gruppi stabili con le stesse insegnanti e educatrici". (ANSA).