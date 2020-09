Iunti (Usr) ,grande impegno per riapertura scuole in sicurezza

(ANSA) - PERUGIA, 01 SET - "L'inizio del nuovo anno scolastico in Umbria è caratterizzato dal grande impegno che tutto il personale sta mettendo in campo per arrivare al meglio alla riapertura del 14 settembre, così da consentire ai nostri studenti di tornare in classe nella massima sicurezza": è quanto ha detto all'ANSA la dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti. "Dai dirigenti e docenti fino al personale Ata - ha aggiunto - stiamo ricevendo la massima collaborazione per affrontare e superare questo momento delicato dovuto all'emergenza Covid. Quello che si è aperto ufficialmente oggi con i corsi di recupero - ha detto ancora Iunti - è senza dubbio un anno scolastico molto particolare e complesso, così come quello che abbiamo dovuto affrontare nella primavera scorsa".

"Queste due settimane che ci separano dalla riapertura - ha detto ancora la dirigente regionale - le useremo al meglio per mettere a punto l'organizzazione, soprattutto sul fronte sicurezza anti-virus".

"Se nel marzo scorso siamo dovuti intervenire senza un preciso piano e programmazione, adesso - ha sottolineato Iunti - siamo in grado di affrontare la riapertura con una maggiore preparazione, anche se non nascondo che un po' di tensione, come è giusto che sia, c'è in tutti noi". (ANSA).