Rinviato inizio scuole a Otricoli

(ANSA) - OTRICOLI (TERNI), 01 SET - Rinviato a mercoledì 23 settembre l'inizio delle attività in tutte le scuole di Otricoli, dalla materna alle medie. Lo ha deciso il sindaco, Antonio Liberati, in stretto accordo con la dirigente scolastica, Anna Golino. "La scelta - spiega il sindaco in una nota - trova giustificazione nel termine dei lavori in corso alla scuola elementare, che compromettono anche l'utilizzo della materna". La consegna dei locali è infatti prevista per lunedì 21 settembre.

Nella scuola media sono invece previste le operazioni per il referendum. "Tra preparazione e rimozione dei seggi, votazioni, scrutini e sanificazioni anti Covid-19 ne sarebbe impedito l'uso da venerdì 18 a martedì 22" continua Liberati.

Sindaco e dirigente scolastica hanno convenuto anche il recupero dei giorni di scuola persi, che avverrà a fine anno scolastico. (ANSA).