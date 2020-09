In Umbria test sierologico già per 6 mila docenti su 13 mila

(ANSA) - PERUGIA, 01 SET - "In Umbria, su 13 mila docenti, sono già circa 6 mila quelli che si sono sottoposti in maniera volontaria al test sierologico per la ricerca del Covid e questa è la dimostrazione di quanta partecipazione e attenzione c'è nel corpo docente in vista della riapertura del 14 settembre". A dirlo è Antonella Iunti, dirigente dell'Ufficio scolastico regionale. "L'auspicio è che l'invito da parte della Regione di sottoporsi al test venga accolto da più docenti e personale possibile che lavora nel mondo della scuola", ha aggiunto.

"Personalmente - ha sottolineato Iunti - sono molto favorevole a questa iniziativa e, seppur non rientrando tra coloro che sono stati invitati ad eseguire il test, non escludo che nei prossimi giorni mi ci sottoponga pure io". (ANSA).