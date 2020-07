Tesei, l'Umbria non ha più tempo da perdere

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - "L'Umbria non ha più tempo da perdere, deve accelerare i tempi e dare risposte rapide. Oggi la nostra regione è cambiata, ma questo non deve spaventarci e tra altri 50 anni qualcuno dirà se siamo stati all'altezza": lo ha detto oggi la presidente della Regione, Donatella Tesei, intervenendo all'anniversario dei 50 anni della Regione Umbria e del primo insediamento del Consiglio regionale del 20 luglio 1970.

Un momento, lo ha definito la presidente della Giunta regionale, "non solo di ricordo ma utile per volgere lo sguardo al futuro, per vedere anche come sarà la nostra regione nei prossimi anni".

Come ha ricordato Tesei, lo scorso anno la Regione ha subito un cambiamento di vita politica voluto dalla sua comunità "con i cittadini che ci hanno dato il compito di affrontare le sfide del tempo attuale".

"Sono convinta - ha aggiunto - che la nostra regione può dire tanto ancora anche a livello nazionale, ma per far questo dobbiamo andare avanti con spirito di collaborazione tra mondo politico, sociale, culturale e imprenditoriale". (ANSA).