Prorogato termine per danni lievi sisma

(ANSA) - PERUGIA, 25 GIU - E' stato prorogato a settembre il termine di presentazione delle pratiche con danni lievi inerenti il sisma del 2016. E' quanto scritto in una nota ai sindaci del cratere umbro dal coordinatore dell' Ufficio speciale per la ricostruzione, Stefano Nodessi Proietti.

Con essa si invitano espressamente i cittadini a "sollecitare i propri tecnici a rispettare la nuova scadenza perché in caso di mancata presentazione della domanda entro il 20 settembre, si determinerà l'inammissibilità dell'istanza di contributo e, pertanto, anche la decadenza del contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato".

"A distanza di quattro anni dal sisma - si legge ancora nella nota - non è più possibile procrastinare gli interventi per riparare questa tipologia di danno".

I termini indicati tuttavia non sono applicabili agli edifici ricompresi nell'ambito delle perimetrazioni delle località di Ancarano, Campi, Castelluccio, Nottoria e San Pellegrino.

(ANSA).