Sindaci, serve stato di stato emergenza

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - La richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza in seguito ai "gravi danni" causati dal maltempo l'8 giugno è stata ribadita dai sindaci di Alviano, Luciano Conti, Montecastrilli, Fabio Angelucci, Amelia, Laura Pernazza, dall'assessore comunale di Acquasparta Federico Regno e dal presidente del Consorzio 'Tevere-Nera' Massimo Manni nel corso dell' audizione in seconda Commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Valerio Mancini. L'istanza, con una lettera all'Organismo, firmata anche dai sindaci di Guardea Giampiero Lattanzi, presidente della Provincia di Terni, e Massa Martana, Francesco Federici, è stata già avanzata alla Regione e al Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Tutti rappresentanti del territorio presenti - riferisce Palazzo Cesaroni - hanno rimarcato come le "copiose ed improvvise precipitazioni alluvionali (quasi 200 mm in meno di un'ora) hanno causato importanti allagamenti, smottamenti di terreno, crolli di opere di sostegno, frane, con conseguenti danni ingenti sia al patrimonio pubblico, privato e alle attività produttive". Danni di "particolare gravità" sono stati sottolineati anche per il settore agricolo. (ANSA).