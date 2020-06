Arriva nuova barriera spartitraffico centrale sulle strade

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - L'Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando relativo a un accordo quadro quadriennale, del valore complessivo di 280 milioni di euro, per la produzione, fornitura e posa in opera, sull'intero territorio nazionale, della nuova barriera spartitraffico centrale in calcestruzzo. Per l'Umbria l'investimento è di 20 milioni di euro (lotto 10).

"Il nostro obiettivo - ha spiegato l'amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini - è di innalzare i livelli di sicurezza della nostra rete, riducendo anche i costi di installazione e la manutenzione dell'infrastruttura. È un prodotto interamente ideato e realizzato da Anas con alte performance di resistenza negli spazi ridotti, aspetto che risponde puntualmente alle esigenze di molte tratte della nostra rete stradale". Il bando riguarda 16 lotti, ripartiti per regione. Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali sul Portale acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it, pena esclusione, entro le ore 12 del 28 luglio 2020. (ANSA).