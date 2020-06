Messa in francese per la comunità ivoriana

(ANSA) - TERNI, 08 GIU - La comunità ivoriana umbra potrà ricevere una assistenza spirituale nella lingua d'origine presso la diocesi di Terni: l'iniziativa è stata di padre Guy Stéphane Adjitin, viceparroco del duomo, ed avrà, nella prima fase, cadenza mensile, con incontri di formazione e celebrazione delle funzioni religiose in francese. "Se il buongiorno si vede dal mattino - ha detto padre Guy Stéphane durante la prima omelia che si è svolta domenica nella cattedrale di Terni - c'era davvero grande bisogno di ritrovarsi. Vedo che siamo in tanti, ma confido che altri fedeli si aggiungeranno nei prossimi mesi.

Il mio ringraziamento va al parroco don Alessandro Rossini che ha collaborato per la buona riuscita di questo progetto".

Erano presenti alla liturgia anche alcuni dipendenti della rappresentanza diplomatica ivoriana a Roma e dipendenti della Città del Vaticano. Il presidente della comunità ivoriana in Umbria Wayoro Alex Togoué ha "convocato" su whatsapp centinaia di connazionali. All'iniziativa collaborano anche don Modesto Djeke e don Albin Kouhon. (ANSA).