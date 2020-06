Lattanzi, bene prossime ordinanze su viadotto Montoro

(ANSA) - TERNI, 08 GIU - "Le ordinanze che emetteranno nelle prossime ore prefettura di Terni e Anas vanno nella giusta direzione per affrontare al meglio il problema dell'aumento del traffico dopo la chiusura del viadotto Montoro": lo dice il presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi. "Le ordinanze - informa Lattanzi - confermeranno l'impostazione già emersa e suggerita dal sottoscritto insieme ai tecnici dell'ente, già dalle prime ore dopo l'insorgere del problema e dureranno il tempo necessario ai lavori di messa in sicurezza del viadotto".

"Anas - informa sempre il presidente - ha reso noto che l'intervento verrà risolto in massimo 45 giorni, per poter poi riaprire il viadotto alla circolazione veicolare almeno in una carreggiata".

Lattanzi ha avanzato ulteriore richiesta di intervento celere su due ponti: quello sulla 3 Ter e quello sulla strada provinciale 8: "Il considerevole aumento del traffico giornaliero richiede un rafforzamento e un adeguamento di quelle strutture per garantire il massimo della sicurezza per chi viaggia". (ANSA).