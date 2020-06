Black lives matter: in tanti in piazza a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - La protesta che sta scuotendo gli Stati Uniti e non solo, è arrivata anche a Perugia.

In tanti, privati cittadini e associazioni universitarie, soprattutto giovani ma anche famiglie, hanno manifestato in piazza IV Novembre "contro ogni razzismo" in seguito alla morte di George Floyd, l'afroamericano ucciso da un agente di polizia a Minneapolis.

È stato così accolto l'appello lanciato sui social, nel segno di #BlackLivesMatter, nato dall'iniziativa di un gruppo autonomo di ragazzi del capoluogo umbro al di fuori di "ogni tipo di propaganda partitica e nel rispetto dell'obbligo di mascherine e delle distanze di sicurezza".

Con continue raccomandazioni a rimanere distanziati e ad indossare la mascherina, i manifestanti, dopo un discorso introduttivo degli organizzatori, si sono inginocchiati in silenzio per 8 minuti e 46 secondi (tempo durante il quale il poliziotto di Minneapolis ha tenuto il ginocchio sul collo di Floyd, provocandone la morte) tenendo il pugno alzato: un gesto simbolo di questa protesta. (ANSA).