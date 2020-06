Umbria da nove giorni senza nuovi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 04 GIU - Per il nono giorno consecutivo nessun nuovo caso accertato di Covid in Umbria, a fronte di 1.203 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Emerge dai dati della Regione, tutti invariati rispetto a ieri.

Sono quindi 1.431 le persone risultate positive al virus e 39 gli attualmente positivi.

I guariti sono 1.316 e otto i clinicamente guariti.

I deceduti sono 76. Sono ricoverati in 17, due in terapia intensiva.

Le persone in isolamento contumaciale sono 22.

Nel complesso sono stati eseguiti 73.204 tamponi. (ANSA).