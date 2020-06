Studente rinuncia a vacanze e fa donazione con 600 in regalo

(ANSA) - TERNI, 04 GIU - Ha rinunciato alle vacanze estive e ha deciso di donare i 600 euro regalati dai suoi genitori all'Age Umbria, una delle associazioni che lo vedono in campo come volontario: è la scelta 'solidale' di Andrea De Angelis, 17 anni, studente di Terni con la passione per l'informatica. Il giovane è impegnato con il gruppo scout Masci Terni due e, durante l'emergenza Covid, ha svolto il controllo sugli assembramenti nei parchi, consegnato i pc delle scuole alle famiglie per la didattica a distanza e i dispositivi di sicurezza. "Nei giorni scorsi - racconta in una nota del Cesvol Andrea, presidente della consulta degli studenti - ho ricevuto un'attestazione molto ricca dall'Ufficio scolastico territoriale per l'attività che ho svolto nella consulta. I miei genitori sono stati così felici che mi hanno regalato 600 euro per una vacanza. In quel momento ho deciso" di "investirli in solidarietà". "Tanti mi chiedono - dice - perché faccio volontariato visto che non mi pagano. La risposta è sempre la stessa: mi pagano con un sorriso". (ANSA).