Negativi tamponi dopo assembramenti Gubbio

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - Sono risultati tutti negativi ai test sierologici e al tampone molecolare per il Covid cittadini di Gubbio identificati in agli assembramenti avvenuti nelle strade il 15 maggio nonostante fosse stata annullata proprio per l'epidemia di coronavirus la corsa dei Ceri per celebrare il patrono Sant'Ubaldo. L'esito degli esami è stato reso noto dall'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto.

"Fortunatamente - afferma l'assessore - al momento la situazione a Gubbio è sotto controllo e i risultati dello screening lasciano ben sperare. Ad ogni modo, è importante far presente ancora una volta a tutti i cittadini che il rispetto delle regole, prima tra tutte proprio quella del distanziamento sociale, non può essere assolutamente trascurato visto che, in momenti di emergenza sanitaria, comportamenti sbagliati mettono a rischio la salute di tutta la comunità". (ANSA).