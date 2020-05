Nessun nuovo caso in Umbria ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Nessun nuovo caso di positività al Covid è stato registrato in Umbria nell'ultimo giorno dove restano complessivamente 1.427. Questo a fronte di 1.398 tamponi analizzati (59.202 totali).

Secondo i dati aggiornati dalla Regione alle 8 del 20 maggio rimane invariato anche il dato delle vittime, 74. Continuano invece a scendere gli attualmente positivi che sono 79 (-2 rispetto a ieri).

I guariti sono 1.274 (+2) e 15 i clinicamente guariti (invariato).

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 27 (invariato); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 512 (+9), sempre alla stessa data risultano 20.897 (+256) quelle che ne sono uscite. (ANSA).