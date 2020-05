Indagine demoscopica Busitalia Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAG - Conoscere direttamente dai viaggiatori dell'Umbria come sono cambiate e come si stanno ridisegnando le loro aspettative di mobilità, ai tempi del coronavirus.

E' l'obiettivo di "Il mio viaggio nella fase 2", indagine demoscopica che Busitalia Umbria (Gruppo FS Italiane) lancia su www.fsbusitalia.it, dedicata a tutti coloro che in Umbria utilizzano i molteplici sistemi di trasporto - servizi ferroviari, bus urbani ed extraurbani, navigazione, mobilità alternativa - garantiti dalla società del Gruppo FS Italiane.

I risultati saranno preziosi per capire come gestire e modulare al meglio la prima fase di allentamento del lockdown.

Si partecipa tramite la compilazione di un questionario (da PC, tablet o smartphone) su www.fsbusitalia.it: il questionario è anonimo ed articolato in semplici domande focalizzate sul servizio urbano e/o extraurbano di interesse prevalente del viaggiatore.

Questa indagine demoscopica si inquadra nelle iniziative messe in campo da Busitalia Umbria per far fronte al meglio all'emergenza sanitaria. (ANSA).