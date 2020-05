Alunni, assolutamente pronti a Fase 2

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - Le industrie umbre sono "assolutamente pronte" alla 'Fase 2' dell'emergenza coronavirus.

A dirlo il presidente di Confindustria in un'intervista all'ANSA. "Finalmente si può riaprire" ha aggiunto, ricordando che le settimane di chiusura sono state utilizzate per mettere a punto i protocolli per "Implementare e garantire" la sicurezza dei lavoratori.

La ripresa coinvolgerà circa la metà del sistema industriale umbro ancora fermo e quindi 20-30 mila lavoratori. "Numeri molto importanti considerano anche le aziende che non si sono mai fermate" ha sottolineato Alunni.

"Riguardo al tema sicurezza l'unica preoccupazione che abbiamo - ha spiegato ancora il presidente degli industriali - è legata alla possibilità di reperire con continuità nel tempo i dispositivi di protezione individuale e i test rapidi per mettere in sicurezza i dipendenti".

"Ancora più importante - ha concluso Alunni - è il tema della contrazione significativa della domanda che riguarda quasi tutti i settori produttivi ad eccezione di agroalimentare e farmaceutico". (ANSA).



Le industrie umbre temono nel 2020 una riduzione del fatturato dal 30 al 50 per cento. Lo ha detto parlando con l'ANSA il presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni. "Si tratta di una riduzione del perimetro molto molto significativo" ha aggiunto.

"Il Paese ha bisogno di una iniezione di energia, di forza e di positività. Non è più il tempo dei dibattiti ma di agire perché i problemi li conosciamo tutti da tempo": lo ha detto il presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni parlando delle sfide economiche create dall'emergenza Covid. "Non possiamo più sfuggire ai cambiamenti e chi non lo farà sarà marginalizzato dalle economie più avanzate" ha sottolineato rispondendo all'ANSA.