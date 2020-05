Alunni, bene dialogo tra Regione e Governo

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - "Bene ha fatto la Regione ad avere una posizione di dialogo con il Governo nazionale sulla gestione della 'Fase 2' dell'emergenza Covid": lo ha detto all'ANSA il presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni. "Bisogna mantenere una visione e una gestione unitaria del Paese" ha aggiunto senza tuttavia escludere differenziazioni nella ripresa a seconda della situazione epidemiologica nelle varie aree.

Secondo Alunni ci possono infatti essere dei distinguo tra i vari territori. "Bene ha fatto la presidente della Regione Donatella Tesei - ha proseguito - a proporre al Governo un modello che possa consentire all'Umbria, sempre in un accordo ad una visione generale, di poter avere una differenziazione nelle riaperture. Le fughe in avanti possono creare confusione e consentire al virus di riprendere. A quel punto - ha concluso Alunni - sarebbe un disastro ancora più grande per l'economia".

