Nicchi 'operatore ecologico' ad Attigliano

PE (ANSA) - PERUGIA, 28 APR - La crisi sanitaria non ha colpito solo l'economia ma anche i parchi, i giardini pubblici e gli spazi verdi. Ad Attigliano come saprete la manutenzione spetta ai soggetti delle borse terapeutiche, persone disagiate, i tirocinanti, i quali essendo in confinamento non possono né uscire né lavorare. Anticipando la fase 2, l'ex sindaco Daniele Nicchi (oggi consigliere regionale e presidente della Prima commissione consiliare permanente) e l'attuale primo cittadino di Attigliano Leonardo Fazio hanno tolto la giacca di grisaglia d'ordinanza e hanno indossato quella dei operatori ecologici. I due politici hanno tagliato tutta l'erba dei giardini e spazi verdi di Attigliano. "Non vogliamo arrivare impreparati alla fase 2 - hanno affermato - e la riapertura con la vegetazione alta delle aree verdi più belle e importanti del nostro borgo, chiuse all'inizio dell'emergenza sanitaria con un'ordinanza del premier Giuseppe Conte". (ANSA).