Mezzo Kg di cocaina nell'auto, arrestato

(ANSA) - TERNI, 21 APR - Oltre mezzo chilo di cocaina è stato sequestrato ad un trentacinquenne disoccupato di Terni, arrestato in flagranza dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In base a quanto riferisce una nota dell'Arma, dopo aver fermato, durante uno dei consueti posti di controllo, l'autovettura crossover guidata dal giovane, i militari hanno sin da subito notato la sua agitazione.

Una volta emersi a carico dell'uomo precedenti di polizia specifici, i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo con una perquisizione personale e del mezzo. Nel portabagagli i militari hanno scoperto quattro involucri di cellophane contenenti i 540 grammi di droga, oltre a 300 euro ritenuti provento di spaccio. L'operazione è stata svolta dai militari del nucleo investigativo e della stazione di Terni. Il trentacinquenne è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.