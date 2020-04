Salgono a 1.128 positivi al Covid-19

(ANSA) - PERUGIA, 2 APR - Salgono a 1.128 (33 più di ieri quando era stato un incremento di più 17 rispetto al giorno precedente) le persone che in Umbria risultano positive al Covid-19. I guariti sono 23 (più otto) e 182 i clinicamente guariti (più tre). A fornire i dati è la Regione.

I deceduti sono 38, uno in più nelle ultime 24 ore.

Sono ricoverati in 218 (dato stabile), 47 sono in terapia intensiva.

Le persone in osservazione sono 3.130, 4.563 i soggetti usciti dall'isolamento.

Nel complesso sono stati eseguiti 9.738 tamponi (658 più di ieri).

I dati e tutte le notizie relative all'emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus. (ANSA).