Tesei, bene ricorso ai laboratori mobili

(ANSA) - PERUGIA, 2 APR - Ha parlato di iniziativa "molto importante" la presidente della Regione Donatella Tesei riferendosi ai laboratori mobili per i test al coronavirus.

"Perché andiamo incontro alle persone piuttosto che farle spostare" ha affermato in diretta radiofonica su Radio Rai 1.

Per Tesei è "cosa buona e positiva" anche in considerazione del fatto che l'Umbria "ha una percentuale di anziani molto elevata che difficilmente riescono a spostarsi". "Così andiamo incontro - ha aggiunto - a questa parte di popolazione molto più a rischio di altre".

La presidente della Giunta regionale ha anche ricordato la sperimentazione in corso dei "test rapidi", attraverso un comitato scientifico "costituito con i professori dell'Università di Perugia". "E che stiamo svolgendo - ha detto - per cerchi concentrici partendo naturalmente prima di tutto dalle persone più esposte al rischio contagio, come il personale medico e sanitario, per poi allargarci".