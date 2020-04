Tesei, dati cautamente tranquillizzanti

(ANSA) - PERUGIA, 2 APR - Sono dati "positivi" e "cautamente tranquillizzanti" quelli di oggi in Umbria per l'emergenza coronavirus secondo la presidente della Regione Donatella Tesei, intervistata su Radio Rai 1 per la trasmissione Centocittà. Che ha sottolineato come i 33 i positivi in più rispetto a ieri siano in rapporto ai 658 tamponi fatti in un giorno (il 5% circa risultano quindi positivi).

Un altro risultato "ottimo" su cui è soffermata la presidente Tesei è quello dei guariti: sono 23 (+8 su ieri) mentre i clinicamente guariti (senza sintomi ma con ancora senza il tampone negativo) sono invece 182. (ANSA).