1.627 controlli in provincia Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 02 APR - Sono state 1.627 le persone controllate nella giornata del primo aprile, ai fini delle verifica dell'osservanza nel territorio della provincia di Perugia delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

I controlli - secondo quanto riferisce la prefettura - hanno portato alla contestazione di 65 violazioni nei confronti dei trasgressori, che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge 19/2020, sono adesso punite con la sanzione amministrative che va da 400 a euro 3.000.

Una persona è stata denunciata per falsa attestazione e due per altri reati. Nella stessa giornata sono stati anche controllati 697 esercizi commerciali.

Particolare attenzione è prestata dalle forze di polizia ai supermercati e agli esercizi commerciali.