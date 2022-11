Mercatino di Natale solidale torna a palazzo Widmann

(ANSA) - BOLZANO, 29 NOV - Dopo due anni di stop, nel cortile interno di Palazzo Widmann, a Bolzano, è tornato il Mercatino di Natale solidale. Otto realtà altoatesine tra associazioni, laboratori, cooperative sociali e servizi per l'occupazione lavorativa di persone con disabilità, esporranno le proprie creazioni artigianali fino alle ore 15.30. Anche l'assessora provinciale al Sociale, Waltraud Deeg, la direttrice di Ripartizione, Michela Trentini, e la direttrice dell'Ufficio persone con disabilità, Verena Moser, hanno visitato il Mercatino di Natale solidale cogliendo l'occasione per dialogare con le persone presenti e acquistare alcuni regali di Natale.

"Il lavoro delle cooperative sociali e dei servizi di supporto all'impiego è prezioso sotto molti punti di vista: vengono creati prodotti meravigliosi e opere artistiche e, al contempo, le persone con disabilità fanno propria un'importante esperienza lavorativa ottenendo la dovuta considerazione.

Purtroppo, troppo spesso, tale impegno non gode della giusta visibilità ed è per questo che eventi come quello di oggi sono così importanti" - ha dichiarato l'assessora provinciale al Sociale, Waltraud Deeg, lodando la dedizione di tutti coloro che hanno partecipato all'inaugurazione del Mercatino di Natale solidale. Il Mercatino di Natale "Miteinander Füreinander Weihnachten. Facciamo insieme Natale" è organizzato dall'Ufficio persone con disabilità.

Su un totale di 47 servizi convenzionati, pubblici e privati, per l'occupazione lavorativa quasi 1.000 persone (963 nel 2021) con disabilità, malattie psichiche e dipendenza patologica sono impegnate in attività lavorative. Su un totale di 79 cooperative sociali (tipo B) per l'inserimento lavorativo, operanti a livello provinciale, la Ripartizione politiche sociali, nel 2021, ha concesso contributi per circa 4,5 milioni di euro a 42 cooperative sociali volte all'inserimento lavorativo di 530 persone con disabilità. (ANSA).