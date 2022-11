Research Alto Adige: al via la seconda edizione del bando

(ANSA) - BOLZANO, 09 NOV - È stata pubblicata la seconda edizione del bando "Research Südtirol/Alto Adige". È stato messo a disposizione un fondo di quasi 5 milioni di euro destinato a progetti di ricerca scientifica di qualsiasi settore: dalle scienze naturali alla tecnologia, dalla medicina all'agronomia fino alle scienze umane e sociali. "Punti extra" potranno essere assegnati a quei progetti che contribuiscono ai sette campi d'azione della strategia per uno sviluppo sostenibile dell'Alto Adige e al raggiungimento dei rispettivi obiettivi per lo sviluppo sostenibile.

Destinatari del bando lo sono gli enti di ricerca altoatesini, ma anche le università pubbliche in Trentino e nel Tirolo, a condizione che partecipino a un progetto in collaborazione con enti di ricerca altoatesini. "Idee innovative germogliano solo in un contesto fertile. Per crearlo, servono non solo infrastrutture ma anche fondi per portare avanti progetti scientifici di qualità all'interno di queste infrastrutture" afferma il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, competente anche per la ricerca scientifica, sottolineando anche l'importanza della collaborazione scientifica all'interno dell'Euregio.

Il bando prevede come termine per la presentazione delle domande il 27 gennaio 2023. "Le domande presentate entro tale termine saranno sottoposte, dopo un primo controllo formale, ad una valutazione da parte di almeno due esperti internazionali, la cosiddetta procedura peer-review, per garantire l'imparzialità dell'esito. Contiamo di poter pubblicare la graduatoria nell'autunno del 2023, in modo che i progetti ammessi a finanziamento potranno poi effettivamente partire ad inizio 2024", spiega Manuel Gatto, direttore dell'Ufficio provinciale per la ricerca scientifica competente per la gestione del bando.

