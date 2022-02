Giunta Alto Adige approva programma servizi di volontariato

(ANSA) - BOLZANO, 01 FEB - Anche quest'anno giovani e adulti hanno la possibilità di prestare servizio volontario in Alto Adige. La giunta provinciale su proposta del presidente, Arno Komptascher, ha posto le basi per i servizi volontari in tre diversi settori, autorizzando il piano annuale. Si tratta del servizio civile provinciale volontario, dei servizi sociali e del servizio volontario estivo, per i quali sono previsti rispettivamente 150, 100 e 120 posti.

Per i 150 posti del servizio civile provinciale 2022/23 possono candidarsi giovani fra i 18 e i 28 anni. A scelta la durata del servizio è di 8 mesi (prolungabili di altri 4) o di 12 mesi. Ai volontari spetta un rimborso spese mensile di 450 euro. I settori di impiego sono l'assolvimento di compiti legati a esigenze sanitarie o sociali, lavori nei settori della tutela dell'ambiente, della popolazione o dei consumatori, ma anche la costruzione di coscienza politica e la formazione sportiva.

Nel servizio sociale volontario anche quest'anno ci sono 100 posti per nuovi volontari. Possono candidarsi adulti oltre i 29 anni. Il servizio sociale provinciale può durare fra gli 8 e i 32 mesi per 15, 20 o 30 ore settimanali. A seconda dell'orario di lavoro il rimborso spese ammonta rispettivamente a 300, 360 o 400 euro mensili. Il servizio volontario estivo dura da 6 a 8 settimane e i posti disponibili sono 120, destinati a studentesse e studenti fra i 15 e i 19 anni. Il rimborso ammonta a 80 euro per 30 ore settimanali. (ANSA).