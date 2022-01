Contributi per avvio di giovani donne alle professioni Stem

(ANSA) - BOLZANO, 18 GEN - Sostenere giovani donne nelle professioni in ambito matematico, ingegneristico, scientifico e tecnico: è l'obiettivo del bando con cui la Camera di commercio di Bolzano eroga contributi alle aziende che, attraverso contratti di apprendistato in essere o sottoscritti nel 2021, promuovono l'inserimento di giovani donne nelle cosiddette professioni "Stem".

"La presenza delle donne nell'economia è un elemento fondamentale per la crescita economica e sociale dell'Alto Adige. Con il presente bando vogliamo sostenere le micro, piccole e medie imprese altoatesine che assumono giovani apprendiste in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico", sottolinea il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner.

Il totale dei contributi concessi dalla Camera di commercio è di 64.000 euro. Le aziende riceveranno 1.000 euro per ogni apprendista rientrante nelle categorie specificate nel bando.

Ogni impresa può presentare domanda per un solo contratto di apprendistato e l'attività lavorativa deve essere svolta presso la sede legale o operativa dell'impresa in Alto Adige. Le domande di contributo vanno presentate entro il 28 febbraio 2022. (ANSA).