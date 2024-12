Maxi-rissa sul treno tra Bolzano e Brennero

Una violenta rissa è scoppiata, nella tarda serata del 16 dicembre, a bordo del treno regionale veloce n. 3848 che percorreva la tratta Bolzano-Brennero, coinvolgendo sei individui di origine nordafricana. L'incidente, che ha avuto inizio all'interno del convoglio, si è esteso successivamente alla stazione ferroviaria di Ponte Gardena/Laion, dove i partecipanti si sono scagliati l'uno contro l'altro, lanciandosi pietre.

Sono intervenute tre pattuglie della compagnia carabinieri di Ortisei, una della polizia stradale e un'ambulanza della Croce bianca di Chiusa. All'arrivo delle forze dell'ordine, tre dei protagonisti della rissa si sono dati alla fuga, riuscendo a far perdere le loro tracce. Altri tre , feriti durante lo scontro, sono stati soccorsi dai sanitari, trasportati all'ospedale di Bressanone e dimessi nel corso della nottata. Per loro è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria con l'accusa di rissa e interruzione di pubblico servizio.

L'episodio ha provocato disagi alla circolazione ferroviaria, con il treno coinvolto costretto a fermarsi per diversi minuti, causando un rallentamento nel traffico ferroviario. I carabinieri proseguono le indagini per identificare i tre fuggitivi e chiarire le cause alla base della rissa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA