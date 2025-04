Approvata la modifica dei confini fra Bressanone e Varna

La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge per la ridefinizione del confine tra i Comuni di Bressanone e Varna nella zona di Santa Elisabetta su proposta dell'assessore regionale agli enti locali Franz Locher.

La decisione fa seguito alle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, che hanno manifestato il proprio consenso.

L'intervento risponde a una necessità concreta evidenziata dai residenti della zona: la maggior parte delle proprietà immobiliari interessate presenta fabbricati situati nel territorio comunale di Varna, mentre le relative aree accessorie ricadono sotto la giurisdizione di Bressanone. Tale situazione ha comportato significative difficoltà burocratiche per i proprietari, rendendo opportuna una semplificazione amministrativa attraverso la modifica del confine.

Non essendoci popolazione interessata da trasferimenti anagrafici, non si è reso necessario indire un referendum consultivo, come previsto dall'articolo 302 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. La proposta è stata inoltre sottoposta al parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali di Trento e Bolzano, che ha espresso parere favorevole.

"Le aree interessate, finora registrate come superfici accessorie nel territorio comunale di Bressanone, saranno ora assegnate al comune di Varna - spiega l'assessore regionale agli enti locali - questo passaggio è stato avviato su richiesta dei proprietari, in quanto la situazione precedente comportava notevoli difficoltà burocratiche.

La Giunta regionale ha quindi approvato il ddl che ora passa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.



