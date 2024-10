Lavori ponte Lueg, vertice a Palazzo Ducale

I servizi di prevenzione generale necessari a garantire la regolarità della circolazione stradale in relazione agli interventi di risanamento del ponte Lueg, in territorio austriaco, sono stati oggetto della seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunito a Palazzo Ducale, a Bolzano, sotto la presidenza del commissario di governo, Vito Cusumano.

Il direttore generale tecnico di Autostrada del Brennero ha fornito un aggiornamento in ordine alle interlocuzioni in atto con Asfinag, concessionaria della gestione della rete autostradale austriaca, con la quale sono all'esame soluzioni tecniche per attenuare i disagi provocati dall'intervento.

"In considerazione dei possibili riflessi sulla viabilità ordinaria - riferisce una nota - i sindaci interessati sono stati invitati a collaborare, mediante i rispettivi corpi di polizia municipale, nella predisposizione di mirati servizi di prevenzione, di controllo e di pronto intervento operativo, che saranno oggetto di apposita pianificazione elaborata d'intesa con la specialità della polizia stradale a cui concorreranno anche altre forze di polizia territoriali".

"Analoga sensibilizzazione - conclude la nota - è stata rivolta alle strutture di protezione civile, ivi compresi i corpi dei vigili del fuoco volontari nonché ai servizi di emergenza, chiamati ad intervenire negli scenari caratterizzati da avverse condizioni meteorologiche, in attuazione delle procedure operative già contemplate nelle vigenti pianificazioni provinciali, che saranno implementate".



